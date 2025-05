LA Clippers geven niet thuis in beslissende game 7, Denver Nuggets stoten door naar volgende ronde in NBA Play-offs

In de NBA heeft Denver zich geplaatst voor de halve finales van de play-offs in de Western Conference. De Nuggets wonnen de beslissende "game 7" overtuigend van de LA Clippers. Nu wacht OKC voor Denver.

Denver-LA Clippers was tot nog toe een bijzonder spannende serie geweest, maar in de beslissende 7 wedstrijd werden de Clippers weggeblazen door een uitgekookt Denver.

Het eerste quarter was nog voor de bezoekers, die daarna door het ijs zakten. Zoals zo vaak gaf Clippers-guard James Harden niet thuis in een cruciale play-offmatch: de spelverdeler werd lamgelegd door Nuggets-speler Christian Braun en kwam tot amper 7 punten.



Kawhi Leonard was met 22 punten wél op de afspraak, maar in zijn eentje was hij niet opgewassen tegen een collectief Denver. Daar moest sterspeler Nikola Jokic (16 punten, 10 rebounds, 8 assists) niet eens toveren om zijn team naar een ruime 120-101-zege te loodsen.

De Nuggets hadden 6 spelers in de dubbele cijfers, met Aaron Gordon (22 punten) als topscorer. In de volgende ronde nemen Jokic en co. het op tegen de nummer 1 in de Western Conference, Oklahoma City Thunder.