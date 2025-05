Kortrijk raapt zich bijeen na degradatie: "We verdienen dit niet, maar hebben geen schrik van 2e klasse"

KV Kortrijk deed wat het moest doen door op het veld van Cercle Brugge te winnen, maar na de zege van STVV tegen Beerschot was het lot van de West-Vlamingen toch bezegeld. Pieter Eecloo, CEO Sports bij Kortrijk, wijst onder meer op 3 cruciale momenten in het seizoen van KVK, maar zegt ook: "We hebben een plan B."

Eecloo vindt dat de degradatie van Kortrijk "niet verdiend" is. "We hadden een ploeg om in eerste klasse te blijven. We wisten dat er samen met Beerschot sowieso een ploeg zou zakken die dat niet verdiende. En nu is het verdict gevallen."

"Daarna hebben we het drieluik voor Nieuwjaar (met Dender, Beerschot en Charleroi) laten liggen en ten slotte hebben we het thuis tegen Westerlo uit handen gegeven."

Volgens Eecloo zijn er 3 momenten in de competitie waar het voor Kortrijk is misgelopen. "Ten eerste de start, waar concurrenten als Westerlo en Dender wél veel punten hebben gepakt."

"Het was heel nerveus, omdat je het niet meer in eigen handen had", vertelt Pieter Eecloo, CEO Sports, aan Sporza. "Maar het heeft er eerlijk gezegd nooit echt ingezeten."

Na 17 seizoenen op een rij op het hoogste niveau is KV Kortrijk dan toch veroordeeld om een afdeling te zakken. Vanuit hun zetel zagen ze STVV de laatste nagel in hun doodskist kloppen.

We hadden een ploeg om in eerste klasse te blijven.

We hadden een ploeg om in eerste klasse te blijven.

Onder Bernd Storck is er even een nieuwe elan gekomen bij Kortrijk en daarmee laaide ook de hoop op. "Die hoop is er altijd geweest, zolang het niet voorbij is."

"Maar we zijn ook al een paar maanden bezig met 2 scenario's voor volgend seizoen. Het was niet verstandig geweest als we niet met een plan B bezig waren geweest."

"Nu is het even pijnlijk, maar vanaf morgen kijken we weer naar de toekomst. Het doel is om een zo competitief mogelijk ploeg voor 2e klasse te bouwen."

De ambitie om meteen weer te promoveren wil Eecloo niet uitspreken. "Iedereen die degradeert, zegt dat. Maar het is niet eenvoudig. De laatste ploeg die meteen na een degradatie weer kon promoveren, was KV Mechelen. En dat is intussen al 5 jaar geleden."

"Maar schrik voor de Challenger Pro League hebben we niet. Het positieve is dat we nu weten waar we aan toe zijn. We beginnen ook iets later dan in de Jupiler Pro League, dus we hebben wat extra tijd om ons voor te bereiden."