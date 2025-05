Ingevallen Jan Vertonghen kan zichzelf geen sprookjeseinde bezorgen: "Dit is heel pijnlijk"

Met een zilveren medaille om de nek en het hoofd naar beneden liep Jan Vertonghen de catacomben van het Koning Boudewijnstadion in.



De plek die hem in het verleden zoveel mooie momenten bezorgde, had geen sprookjeseinde meer in petto voor de verdediger.



De recordinternational, die na veel speculatie op de bank was gestart, mocht 25 minuten voor tijd invallen maar kon niet meer voor een mirakel zorgen door de stand nog gelijk te trekken."



"Dit is heel pijnlijk", baalde Vertonghen achteraf. "Dit was een kans om ons seizoen glans te geven en heel veel goed te maken van de vorige jaren. We hebben er veel energie ingestoken, maar het is jammer genoeg niet gelukt."