BEKIJK: Eden Hazard supportert voor broer Thorgan, bekerfinale zorgt voor heel wat mooi volk op de Heizel

De bekerfinale is het jaarlijkse hoogtepunt in het Koning Boudewijnstadion - ook voor voetballiefhebbers. Dit jaar is er opnieuw heel wat mooi volk aanwezig op de tribunes van de Heizel voor de finale tussen Club Brugge en Anderlecht. Zo wil onder meer Eden Hazard er absoluut bijzijn als zijn broer Thorgan straks zijn 1e prijs pakt met paars-wit. Bekijk hieronder wie er nog allemaal afzakte naar Brussel.