Amerikaanse Gretchen Walsh duikt als eerste onder magische grens van 55 seconden op 100 meter vlinderslag

Niet één, maar twee keer verbeterde Gretchen Walsh in Florida haar besttijd op de 100 meter vlinderslag.

De 22-jarige Amerikaanse was al in het bezit van het wereldrecord, nadat in juni vorig jaar 55"18 had gezwommen tijdens de Amerikaanse olympische trials in Indianapolis.

Dat was slechts een paar weken voordat ze de zilveren medaille veroverde in de discipline op de Olympische Spelen in Parijs, achter haar landgenote Torri Huske.

Op zaterdagochtend zwom Walsh 55"09 in de reeksen, wat goed was voor een nieuw wereldrecord. Tijdens de namiddagsessie in de finale van de Tyr Pro Swim Series verbeterde ze die chrono nog tot 54"60.

De magische grens van 55 seconden zo aan diggelen.