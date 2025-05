"We are the champions!" Harry Kane (31) pakt eindelijk eerste prijs en viert voluit met teammaats Bayern

De Engelse spits Harry Kane (31) heeft eindelijk een titel te pakken. Dat mocht gevierd worden. Samen met zijn ploegmaats van Bayern München en coach Vincent Kompany zong hij de longen uit zijn lijf op de tonen van het rockanthem "We are the champions" van Queen.

Gisteren lukte het Bayern München niet om het zelf niet af te maken, vandaag kon het team toch de 34e landstitel vieren. Eerste achtervolger Leverkusen was er niet in geslaagd om te winnen van Freiburg (2-2). Samen met coach Vincent Kompany en zijn ploegmaats zette Harry Kane het feest in. Uit volle borst zongen ze "We are the champions" van Queen. Kane deelde de video op zijn sociale media, nadat hij ook een trofee in emojivorm had gepost.

Eerste prijs in 15 jaar