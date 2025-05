"Ik zie maar 3 of 4 ballen tegelijk": wordt Mark Williams naast de oudste ook de slechtst ziende wereldkampioen snooker?

Op basis van zijn talent en ervaring schrikt niemand ervan dat Mark Williams op zijn 50e - als oudste speler ooit - de finale van het WK snooker bereikt heeft. Toch is het opmerkelijk dat de Welshman straks voor de 4e keer wereldkampioen kan worden, want Williams sukkelt al enige tijd met ernstige gezichtsproblemen.

"Ik ben half blind op dit moment."

Mark Williams was in maart nog erg openhartig over zijn haperende ogen. Tijdens het Players Championship vertelde de Welshman hoe zijn gezicht de laatste 6 maanden erg achteruitgegaan was.

"Elk shot is nu wazig voor mij, of het nu een zwarte bal is of een makkelijke blauwe. Ik moet gokken. Ik kan zelfs het grote scorebord op het einde van de tafel niet meer aflezen. Het wordt elke maand erger", vertelde Williams destijds.