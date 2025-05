"Ik zei: kom, we zetten ons": Romeo Vermant doet verhaal achter hét beeld van bekerfinale en ziet "stoutste droom" uitkomen

Een beeld voor de geschiedenisboeken. Romeo Vermant zag zijn droomavond vanavond vervat worden in één (nu al) iconische foto. Na zijn beslissende tweede treffer in de bekerfinale tegen Anderlecht vierde hij op een stel plastic stoelen voor de spionkop. De 21-jarige matchwinnaar deelde na de wedstrijd het verhaal achter het moment.

Vermant sprong bij zijn viering over de borden rondom het veld, liep naar de fans en ging dan samen met Tzolis en Jashari voor de spionkop plaatsnemen op een stel plastic stoelen. Het leverde dit nu al iconische beeld op.

Een avond om in te kaderen voor Romeo Vermant - en dat mag je zeer letterlijk nemen.

En ja, de rest was geschiedenis.

"Ik zei op voorhand tegen Tzolis dat ik naar de fans ging lopen wanneer ik scoorde", deelt hij zijn kijk. "Ik heb hem dan bij mij gepakt en heb gezegd: kom, pak die twee stoelen en we zetten ons."

Na de wedstrijd ging Vermant nog eens in op het moment.

Wat een moment voor Vermant, die maanden gedoemd was tot de derde keuze bij de landskampioen.

"Ik had nooit durven te dromen dat ik zou mogen spelen, en dan twee keer scoren ... Onwaarschijnlijk. Ik kan het echt niet omschrijven. Tien jaar geleden zat ik hier zelfs nog in de tribunes", glunderde hij - waarna hij zijn ploegmakkers nog eens bedankte.

"Ik weet wanneer Tzolis de bal gaat brengen en hoe hij die gaat brengen. Ik was gewoon aan het wachten tot ik hem zag aanleggen. Ik moest mijn teen er maar tegenzetten en dan ging hij binnen. Eigenlijk ging het vanzelf", beschreef hij zijn beslissende tweede goal.

Redenen genoeg voor Vermant om te vieren, maar de MVP wil het toch bescheiden houden. "Of ik iets ga drinken vanavond? Neen, hoor. We moeten volgende week weer aan de bak. Enkel mijn beentjes zal ik losschudden, want ik dans wel al eens graag", knipoogde hij.