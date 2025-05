"Dit Club heeft enorme voorsprong op ons": Anderlecht erkent zijn meerdere in blauw-zwart na bekerverlies

De nieuwe realiteit blijft wennen voor Anderlecht. Opnieuw moest het zijn meerdere erkennen in Club Brugge, opnieuw greep het zo naast een prijs. De bekerfinale werd op deze manier een pijnlijke herinnering aan de kloof die is ontstaan met zijn aartsrivaal. "Alleen met een beker of titel kun je die verkleinen, maar ja ...", klonk het uit het kamp van paars-wit.

Na de wedstrijd verscheen een aangeslagen Colin Coosemans voor de microfoon. Het besef dat zijn ploeg opnieuw minstens een jaar langer zal moeten wachten op een prijs deed duidelijk pijn. "Dit komt superhard binnen", wond de doelman van paars-wit er geen doekjes om. "Deze club snakt al zo lang naar een trofee. We waren erop gebrand om die beker eindelijk nog eens naar Anderlecht te brengen. Ook bij mezelf was de motivatie groot. Je wil je kinderen en familie fier en gelukkig maken. Als dat dan niet lukt, is dat zwaar."

Zij draaien mee op Champions League-niveau en daar kwamen wij niet van in de buurt. Colin Coosemans

De doelman was wel tevreden met de mentaliteit die Anderlecht aan de dag legde. "Ik heb vandaag een team gezien waarmee ik me kan identificeren. Onze wedstrijdmentaliteit was doorheen het seizoen niet altijd top, maar vandaag zijn we er het grootste deel van de wedstrijd wel voor gegaan."

"De eerste helft was goed, maar we verdedigen te laks bij het eerste tegendoelpunt en die 2-0 is een enorme domper. Nadien heeft het te lang geduurd alvorens we reageerden. De aansluitingstreffer komt laat en dan moet je geluk hebben dat die bal net goed valt. Dat gebeurt dan niet."

De harde conclusie was dan ook dat Club Brugge op dit moment verder staat dan Anderlecht. "Het is pijnlijk om toe te geven dat Club een serieuze stap voor ons staat. Zij draaien mee op Champions League-niveau en daar kwamen wij niet van in de buurt."

"Het is aan ons om keihard te werken om die kloof te proberen verkleinen, maar dat kan alleen met een beker of een titel."

Hasi: "Realiteit is vandaag anders dan 10 jaar geleden"

Anderlecht-coach Besnik Hasi kwam tot dezelfde conclusie als zijn doelman. "Club Brugge had meer métier dan wij in deze match. Ze waren snediger en efficiënter in de beide strafschopgebieden."

"Maar de jongens hebben er alles aan gedaan. Ik heb veel progressie gezien in vergelijking met de eerste wedstrijd van de Champions Play-offs. Spijtig genoeg konden we geen extra kwaliteit brengen om erover te gaan."

En zo wacht Anderlecht al sinds het seizoen 2016-2017 op een prijs.

"Elk jaar dat Anderlecht geen prijs pakt, is hard. Maar vandaag is de realiteit anders dan 10 jaar geleden. De club is vandaag op de goeie weg en moet die blijven volgen", besloot de coach.

