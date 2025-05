"Die 10 jaar begon toch te wegen": Club Brugge vinkt checklist verder af, maar "de dubbel" doet alweer dromen

Wat smaakt er zoeter dan een beker in de lucht steken door uitgerekend de grote rivaal te verslaan na een spannende finale? De fierheid van de spelers van Club Brugge kon je aflezen op hun gezichten na de 2-1 overwinning tegen aartsrivaal Anderlecht. Voor velen was dit hun eerste beker met blauw-zwart, en die doet altijd enorm veel deugd.

Al jaren zó dominant, en toch zal deze bekeroverwinning speciaal zijn voor Club Brugge. Het was al een decennium geleden dat blauw-zwart nog eens de Beker van België in de lucht mocht steken. Zelfs voor Hans Vanaken, het boegbeeld van Club Brugge, was het de eerste met de club van zijn hart. De kapitein van Club kon zijn fierheid na affluiten dan ook niet onder stoelen of banken steken: "Het is fantastisch dat we door iedereen werden vooruitgeschoven als favoriet. Dat we het dan ook kunnen afmaken, doet enorm veel deugd. Dit zijn momenten om te koesteren."

We gaan vanavond de beentjes losschudden. Romeo Vermant - Club Brugge

Ook matchwinnaar Romeo Vermant, die de wedstrijd besliste voor Club Brugge met 2 doelpunten, werd het een absolute droomavond. "Een keer scoren is zot, twee keer scoren is magnifiek. Tien jaar geleden zat ik hier in de tribunes. Door dit nu te herhalen en zelf een hoofdrol te spelen, dat is een gevoel dat je niet kan beschrijven." Hoe gaat bekerheld Vermant zijn 1e trofee vieren? "Ik ga zeker dansen, maar niet drinken, want volgende week moeten we terug aan de bak. Vandaag gaan we de beentjes toch losschudden", knipoogde hij achteraf.

Romeo Vermant scoorde 2 keer in zijn eerste bekerfinale.

"Niet de mooiste, maar dat zijn de beste"

Doelman Simon Mignolet stond omwille van een blessure niet onder de lat bij blauw-zwart: "Ik had natuurlijk liever op het veld gestaan, maar dat was echt niet mogelijk", baalde hij achteraf. "Maar ik ben superblij dat ik deel mag uitmaken van deze fantastische ploeg. Nu gaan we volop voor de dubbel." Bij de laatste bekertriomf van Club Brugge in 2015 was Brandon Mechele ook al van de partij: "Het was zeker niet de mooiste, maar dat zijn juiste beste. Het geluk lag vandaag aan onze kant", is Mechele eerlijk achteraf.

We gaan nu vol voor de dubbel. Nicky Hayen - coach Club Brugge

En wat dan gezegd van Nicky Hayen? Hij nam eind vorig seizoen het roer over bij de hoofdmacht van blauw-zwart. Sindsdien volgde enkel nog succes. "Op 1 jaar en 2 maanden tijd is het gewoon geweldig wat ik hier allemaal meemaak. Ik werk supergraag met deze jongens en iedereen geeft zich voor de volle 100%", glundert een trotste coach achteraf. "We zijn heel blij dat we dit al hebben kunnen geven aan onze supporters", gaat Hayen verder. "We hebben hard moeten knokken tot het einde, maar het zal straks wel doordringen. We gaan nu vol voor de dubbel." En wat nu? "Het seizoen is voor ons toch al voor een groot stuk geslaagd omdat dit toch al 10 jaar geleden is. Ik voelde bij de supporters dat die 10 jaar toch begon te wegen."

Een jonge Brandon Mechele mocht 10 jaar geleden ook al de beker in de lucht steken met Club Brugge.

