"Bestolen": ook Remco Evenepoel reageert kort, maar krachtig op penaltyheisa in bekerfinale

"Bestolen."

Remco Evenepoel laat er geen twijfel over bestaan: Anderlecht is "bestolen" tijdens de bekerfinale tegen Club Brugge.



Onze landgenoot is een ex-jeugdspeler en nu supporter van paars-wit en deelt de mening van velen van zijn medefans. Zo zorgt de potentiële penaltyfase van Hans Vanaken in de 55e minuut voor een wrange nasmaak bij de Anderlecht-aanhang.

De kapitein van Club Brugge zag Brandon Mechele een bal tegen zijn loshangende arm koppen in het eigen strafschopgebied, maar zowel scheidsrechter Jasper Vergoote als de VAR zag er geen penalty in.



Die beslissing blijft duidelijk nazinderen bij paars-wit.