Na winst van Tim Celen sprint Jonas Van de Steene ook nog naar zilver op Wereldbeker in eigen land

kalender za 3 mei 2025 13:13

Tim Celen heeft goud behaald in de wegrit op de wereldbeker G-wielrennen in Oostende-Brugge. Op zijn driewieler ging Celen van ver de sprint aan, niemand kon aan hem tippen. Hij wordt ook de eerste leider in het wereldbekerklassement. Later snelde handbiker Jonas Van de Steene ook nog naar zilver.

Tim Celen beschikt over een sterke sprint en controleerde daarom de wegwedstrijd langs het Boudewijnkanaal in Brugge. Een grote groep bleef samen en op zijn driewieler ging hij van ver de sprint aan. Celen was sterk, niemand kon zijn wiel houden. "Dit is fantastisch. Ik kon het perfect controleren en afwerken", reageert de winnaar. "Voor de eerste internationale wedstrijd van het seizoen is het altijd een vraagteken hoe goed je eigen benen en die van de concurrenten zullen zijn, maar met een eerste en derde plaats mag ik tevreden zijn."

Tim Celen schreeuwt het uit.

"WK Ronse is mijn hoofddoel"

Voor Tim Celen was het de eerste wedstrijd sinds het tweeluik met de Paralympische Spelen en het WK in Zürich. "Ik heb de Spelen een plaats kunnen geven, en het is goed om op deze manier opnieuw te beginnen met oog op de toekomst", zegt Celen, die ook uitkijkt naar het WK G-wielrennen in eigen land. "Eind augustus ligt mijn hoofddoel in Ronse. Daar wil ik voor de trui gaan en mik ik op zowel de tijdrit als de wegrit. Voor eigen volk, dat zou het twee keer zo mooi maken." De Oostenrijker Wolfgang Steinbichler werd tweede, nadat hij eerder in de tijdrit

ook zilver had gepakt. Celen was in dat nummer derde en komt qua punten op gelijke hoogte van de Oostenrijker, maar het laatste resultaat is bepalend in het wereldbekerklassement. Celen start op 15 mei dus in de UCI-leiderstrui aan de wereldbeker in Maniago (Italië). De Spanjaard Joan Reinoso Figuerola vervolledigde vandaag het podium.

Zilver voor Van de Steene