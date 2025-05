Jongste polesitter in de Formule 1: Mercedes-rijder Kimi Antonelli (18) schrijft geschiedenis in Miami

kalender za 3 mei 2025 08:49

Wat goed is, komt snel. De 18-jarige Mercedes-rijder Kimi Antonelli heeft vannacht de snelste tijd neergezet in de kwalificaties voor de sprintrace in Miami (VS). Hij mag zich nu de jongste polesitter ooit noemen in de Formule 1.

"Dit had ik niet zien aankomen"

Mercedes maakte een goeie beurt in Miami, Andrea Kimi Antonelli in het bijzonder. De opvolger van Lewis Hamilton bij het Duitse topteam perste het snelste rondje uit zijn Zilverpijl. Met 1'26"482 ging de Italiaanse tiener 45 duizendsten sneller dan WK-leider Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren) moest als derde een tiende van een seconde toegeven op Antonelli. Wereldkampioen en kersvers vader Max Verstappen (Red Bull) werd vierde op 0"255 van de Mercedes. "Dit had ik niet zien aankomen, ik ben in de wolken", reageerde Antonelli. "Hier en daar had ik nog wat beter kunnen doen, maar uiteraard ben ik wel erg blij." Om 18 uur mag Antonelli laten zien of hij ook de snelste is tijdens een wedstrijd. Dan begint hij vanaf de pole aan de sprintrace in Miami, een wedstrijd over 100 km.

Jonger dan Vettel

Op zijn 18e is Kimi Antonelli met voorsprong de jongste Formule 1-rijder die de kwalificaties wint. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was de vorige recordhouder. Hij veroverde zijn eerste pole op zijn 21e. Max Verstappen blijft de jongste racewinnaar in de Formule 1. De Nederlander was 18 jaar en 7 maanden oud toen hij in 2016 zijn palmares opende met de GP van Spanje. Dat record kan Antonelli hem niet afpakken. De Italiaan heeft momenteel 18 jaar en 8 maanden op de teller staan.

Startgrid 1 Antonelli Mercedes 2 Piastri McLaren 3 Norris McLaren 4 Verstappen Red Bull Racing 5 Russell Mercedes 6 Leclerc Scuderia Ferrari 7 Hamilton Scuderia Ferrari 8 Albon Williams Racing 9 Hadjar RB - Honda RBPT 10 Alonso Aston Martin 11 Hülkenberg Kick Sauber - Ferrari 12 Ocon Haas F1 Team 13 Gasly Alpine 14 Lawson RB - Honda RBPT 15 Sainz Williams Racing 16 Stroll Aston Martin 17 Doohan Alpine 18 Tsunoda Red Bull Racing 19 Bortoleto Kick Sauber - Ferrari 20 Bearman Haas F1 Team

Kimi Antonelli nam bij Mercedes het stuur over van Lewis Hamilton.

programma Miami 2025 vrijdag 22.30 uur kwalificaties sprintrace zaterdag 18 uur sprintrace zaterdag 22 uur kwalificaties GP zondag 22 uur Grote Prijs