Jan Vertonghen lijkt klaar om zich (als basisspeler?) te smijten in bekerfinale: "Ik heb er alles voor over"

De allerlaatste kans op eremetaal. Jan Vertonghen (38) staat te popelen om op het veld te staan in de bekerfinale tegen Club Brugge. De verdediger maakte een "mentaal geruststellende" invalbeurt tegen Antwerp. Die verliep zo goed, dat Anderlecht overweegt hem in de basis te droppen. "Ik ben klaar om een rol te spelen op het veld", verzekert Vertonghen alvast.

"Ik moet zeggen dat ik er nog niet veel aan heb gedacht, maar eigenlijk is dit een bijzondere plek voor mij."

Met de glimlach komt Jan Vertonghen (de laatste keer?) postvatten voor onze camera in het Koning Boudewijnstadion. De kapitein van Anderlecht straalt, want hij is opnieuw voetballer.

"Ik voel me goed", opent Vertonghen zijn vooruitblik op de bekerfinale. "Ik heb niet stilgezeten de afgelopen weken. De minuten die ik maakte donderdag waren erg belangrijk, ook mentaal. Daardoor ging de onzekerheid wat weg."

Zo lijkt de verdediger helemaal klaar om nog een keer alles te geven in het stadion waar hij hoogtepunten meemaakte bij de Rode Duivels. "Toch zal de match van zondag in de top 3 staan. Het wordt do or die."

Maar welke rol zal Vertonghen vervullen?