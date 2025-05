Hans Vanaken hoopt na 2 verloren finales op "derde keer, goede keer": "Die eerste beker met Club zou mooi zijn"

In 2016 hield Standard hem van de Croky Cup, in 2020 was Antwerp de kwelduivel van Hans Vanaken .

"Met Club zijn we hier al twee keer geweest met een minder resultaat. Laat ons dus hopen dat het derde keer, goede keer wordt. Het zou mooi zijn voor mij persoonlijk, die eerste met Club Brugge. En natuurlijk ook voor de hele club, dus we zullen er morgen alles aan doen."

Blauw-zwart betreedt de Heizel zondagavond sowieso als favoriet. Maar dat gevoel probeert Vanaken toch wat te temperen.

"Iedereen schrijft dat wij de grote favoriet zijn door het momentum waarin we zitten en de onderlinge resultaten van de voorbije jaren, maar het is en blijft een finale. Die kan door allerlei factoren een bepaalde kant opgaan."

"Het wordt dus zaak voor ons om die factoren aan onze kant te houden en ons momentum aan te houden. We hebben de laatste weken getoond waartoe we in staat zijn en als we ons niveau kunnen doortrekken, maken we een grote kans."

En voor wie zich nog zorgen maakte over de fitheid van Vanaken, had de middenvelder ook geruststellend nieuws. "Ik had mijn enkel vorige week omgeslagen en dan ook nog een tik gehad op mijn andere voet, maar ik heb die 2 wedstrijden kunnen spelen. Dat zal morgen niet anders zijn."

Dus kan de focus helemaal op de kraker tegen Anderlecht. Al komt er vanavond nog wat ontspanning aan te pas. "Of ik naar Union-Genk of naar FC De Kampioenen ga kijken vanavond? Allebei, denk ik", besloot hij met een glimlach.