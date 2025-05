Gella Vandecaveye ziet gestolen olympische medailles opduiken op 2dehands, verkoper reageert: "Eerlijk gekocht"

kalender za 3 mei 2025 18:29

Het verhaal van de gestolen medailles van Gella Vandecaveye (51) heeft een verrassende wending gekregen. De ex-judoka ontdekte vandaag dat beide exemplaren te koop staan op 2dehands.be. De verkoper reageerde al bij onze redactie.

"Ik schrok me een hoedje toen ik vanmorgen overstelpt werd met berichtjes dat mijn olympische medailles te koop staan. Het is allemaal heel spannend." Gella Vandecaveye had niet verwacht dat haar gestolen eremetaal zo snel weer zijn kopje boven water zou steken. Anderhalf jaar geleden werden haar 2 olympische medailles uit haar auto gestolen in een ondergrondse parking aan het station van Brussel-Zuid. "Het was een Nederlandse medailleverzamelaar die me vanmorgen als eerste een mailtje had gestuurd met de links op 2dehands.be", vertelt de ex-judoka. "Ik ben 300% zeker dat het mijn olympische medailles zijn. Want op de bronzen medaille staat mijn naam op de achterkant gegraveerd."

Gella Vandecaveye kreeg een half jaar geleden 2 replica's van de gestolen medailles.

Verkoper reageert

Vandecaveye is aangenaam verrast, maar begrijpt niet dat iemand die medailles online te koop zet. "Toen mijn medailles anderhalf jaar geleden gestolen waren, was er best veel aandacht in de media. Je moet al bijna van een andere planeet komen om dat nieuws gemist te hebben." "Hoe idioot kan je zijn om die medailles dan online te koop te zetten op 2dehands.be?" Onze redactie had contact met de verkoper en die zegt dat hij "de medailles eerlijk heeft gekocht". En nu? "Ik ga ervanuit dat ik mijn medailles zal terugkrijgen. De politie is bezig met de zaak. Ik geloof in een goede afloop."

Of ik mijn 2 replica's te koop zal zetten op 2dehands.be? Neen, dat mag niet. Gella Vandecaveye