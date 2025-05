Evenepoel op schema, enigma Van Eetvelt en de UAE-kuisploeg: 5 conclusies na Romandië

ma 5 mei 2025 06:30

Met João Almeida kennen we de eindwinnaar van de Ronde van Romandië. Maar wat heeft deze rittenkoers ons geleerd over de Belgen, Remco Evenepoel op kop? En hebben we in de Zwitserse bergen een voorsmaakje gekregen voor de Giro?

1. Geen zorgen om Evenepoel

Na zijn dipje in Luik-Bastenaken-Luik gebruikte Remco Evenepoel de Ronde van Romandië om een betere versie te worden van zichzelf. Bergop zagen we de gouden helm vrij snel afhaken, in de afsluitende tijdrit was hij wel op de afspraak. Een copy-paste van het Critérium du Dauphiné van vorig jaar. Ook toen zocht Evenepoel naar wedstrijdritme na een revalidatieperiode. Ook toen was hij nog een eind verwijderd van zijn topconditie en loste hij bergop. En we weten allemaal wat er daarna gebeurde. Evenepoel beleefde 3 weken na die Dauphiné zijn vuurdoop in de Tour en flankeerde Pogacar en Vingegaard op het eindpodium van de Tour. Bovendien heeft Evenepoel in plaats van 3 nu 9 weken de tijd om zijn achterstand weg te vegen tegen de Tour. Onze conclusie: als alles goed verloopt, zullen we de beste Evenepoel zien in de Ronde van Frankrijk.

2. Nieuwe stap voor Lecerf

In de schaduw van Evenepoel etaleerde de 22-jarige Junior Lecerf zijn potentieel voor het rondewerk. De pocketklimmer dankt zijn mooi eindresultaat aan een pientere move in de 3e etappe. Dat leverde Lecerf in de koninginnenrit zelfs hand-en-spandiensten op van kopman Evenepoel. En zo zet de tweedejaarsprof een nieuwe stap in zijn ontwikkeling. Want voor het seizoen gaf hij aan dat de top 10 in WorldTour-rittenkoersen zijn grote doel was. Dat kreeg hij al voor mekaar in de UAE Tour en Romandië, waarin hij telkens 8e eindigde.

3. Mysterieuze Van Eetvelt

Hij begon met een handicap aan de Ronde van Romandië en speelde zelfs even mee voor het podium. Lennert Van Eetvelt fietst nog altijd met een breukje in zijn voet rond, een aandenken aan een accidentje voor de Ronde van Vlaanderen. Maar dat hield de jonge Lotto-renner niet tegen om op de 4e dag een gouden zaak te doen in dezelfde vlucht als Lecerf. Voor journalisten is Van Eetvelt een klein mysterie. De hele week benadrukte de klimmer niet over zijn beste benen te beschikken. Maar in de koninginnenrit liet hij de Lotto-ploeg zaterdag op kop rijden om vervolgens door het ijs te zakken. Van Eetvelt kan natuurlijk wel geldige excuses inroepen. Want nog voor dat voetbreukje was hij al niet in optimale conditie aan het seizoen begonnen door ziekte tijdens de winter. En ook voor de Ronde staken ziektekiemen opnieuw de kop op. Een rustperiode zal de Tour-debutant deugd doen.

4. Tienersensatie Brennan is 'the real deal'

Hij is de eerste renner ooit die voor zijn 20e verjaardag etappes heeft gewonnen in minstens 2 van de 10 grootste WorldTour-rittenkoersen. Matthew Brennan maakte zijn favorietenrol in de eerste etappe in lijn meteen waar in Romandië. In de 2 daaropvolgende ritten werd de 19-jarige Brit ook aangekondigd, maar dat was nog te hoog gegrepen. Geen zonde voor een jongen die nog maar sinds dit jaar in het WorldTour-peloton rondzwermt.

5. Sterk UAE-collectief