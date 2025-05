Britt Herbots stunt naar Champions League-finale: Scandicci legt Turkse topploeg in eigen huis het zwijgen op

kalender za 3 mei 2025 19:38

Britt Herbots ziet haar kinderdroom in vervulling gaan. De Yellow Tiger stond met Scandicci in de Final Four van de Champions League tegenover Turkse topploeg VakifBank. Onze landgenote hielp haar ploeg aan een stunt van formaat met haar kracht aan het net. Herbots mag zich na een 0-3-zege opmaken voor de finale op het kampioenenbal zondag.

"Het is een kinderdroom die nu realiteit geworden is." Met die woorden deelde Britt Herbots een foto op haar Instagram voor de Final Four in de Champions League. Daarin trof haar Scandicci een Turkse klepper van formaat: VakifBank. De ploeg uit Istanboel is de zesvoudig winnaar van het kampioenenbal. Het combineert Turkse toppers (die Europees kampioen werden in 2023) met Canadese en Russische. Zij moesten in eigen huis een finaleticket veiligstellen. Dat bleek een aartsmoeilijke opgave tegen de vurige Italianen. Hoofdaanvalster Van Ryk zat niet in de match en schudde haar hoofd: niets lukte bij de thuisploeg. Een achterstand van 7-18 betekende onbegonnen werk, niet veel later stond de 12-25 op het scorebord. Kopzorgen bij coach Giovanni Guidetti - voor velen de beste ter wereld - na een korte eerste set.

De Turken probeerden zich via de Russische Markova - goed voor 2 meter aan aanvallend geweld - weer in match te knokken. Maar het was de Belgische hoekspeelster aan de overkant die een hoofdrol opeiste. Britt Herbots maakte halfweg set 2 het verschil met een snelle combinatie en een ace. Bij 8-14 werd de zaal in Istanboel weer stil. Scandicci bleef op voorsprong dankzij de overlast aan fouten en maakte het af: 19-25. Nog één set scheidde Herbots van haar eerste finale. Dat werkte meer dan oppeppend. De Yellow Tiger liet VakifBank alle hoeken van het terrein zien en rondde af op 11 aanvallende punten en een ace. Eindstand? 0-3 na nog eens vlotte setwinst. Meteen ook een stukje clubgeschiedenis voor de Italianen, die debuteren in de finale. Daar treffen ze nog zo'n klepper: Conegliano. De titelverdediger zette onlangs ook probleemloos de Italiaanse competitie naar zijn hand. Maar Scandicci en Britt Herbots weten na vandaag dat alles mogelijk is zondagavond.

Setstanden VakifBank - Scandicci (0-3) Set 1 12 25 Set 2 19 25 Set 3 21 25

Guidetti kon geen Turks antwoord formuleren.

