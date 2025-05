"Ik vond het een vederlichte": Genk loopt al voor 5e (!) week op rij tegen penalty aan, maar Penders houdt ploeg recht

Het is intussen echt wel de rode draad van de Genkse play-offs: week na week geven de Limburgers een penalty weg. Op het veld van Union viel al de vijfde strafschop in evenveel weken, nadat El Ouahdi Niang had aangelopen. Gelukkig voor Genk stond Penders (alweer) pal. Bekijk de beelden hieronder.

Tegen Club Brugge zat hij er bij met een handje, tegen Antwerp ranselde hij er een uit zijn kooi en ook tegen Union heeft Mike Penders nu een penalty gestopt.

"Maar hij was getelefoneerd", oordeelde onze man ter plekke Bert Sterckx. "We hebben het nog al gezegd: Promise David trapt zijn strafschoppen op een vreemde manier. Tot nu toe gingen ze er altijd in, maar dat was nu wel even anders."

Analist Wim De Coninck pikte meteen in op Radio 1. "Misschien is gerechtigheid wel geschied, want ik vond het een vederlichte strafschop. Penders pakte niet uit met zijn kuren van vorige week. Hij ging geconcentreerd naar de goeie hoek."