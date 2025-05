"Ik kan geen wonderen verrichten": "knecht" Remco Evenepoel relativeert tijdverlies en wil morgen tijdrit winnen

kalender za 3 mei 2025 17:01

In de koninginnenrit van de Ronde van Romandië kroop Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) vandaag in de rol van luitenant voor Junior Lecerf. "Als ik de favorieten langer had proberen te volgen, was ik misschien ontploft", bekent Evenepoel, die 9e staat op 1'41" van Lenny Martinez.

Halfweg de lange slotklim haakte Remco Evenepoel al af in de groep der favorieten. "Dat was net toen het wat steiler werd", doet Evenepoel zijn verhaal. "Als ik nog niet in topvorm ben, krijg ik het altijd wat moeilijker op die steilere stroken." "Toen ik zag dat Junior (Lecerf) er ook wat doorzakte, heb ik hem gevraagd welk tempo hij wou rijden. Ik heb hem dan zo snel mogelijk naar boven gebracht." Uiteindelijk kwamen Evenepoel en Lecerf binnen op anderhalve minuut van triomfator Lenny Martinez. "We verliezen te veel tijd om de eindzege nog te pakken. Maar Junior staat nog altijd vrij hoog, op de 5e plek."

Tijdrit en Tour

Hoe beoordeelt Evenepoel zijn eigen prestatie vandaag? "Ik ben nog maar 2 maanden weer bezig op de fiets. Ik kan geen wonderen verrichten." "Als ik de favorieten langer had proberen te volgen, was ik misschien volledig ontploft. Dat was vorig jaar bijvoorbeeld het geval in de Dauphiné, toen ik ook niet in topvorm was." "Ik heb zeker nog werk voor de boeg in het klimmen, maar we hebben nog tijd (tot de Tour de France)."

Ik kan niet meer in een tijdrit starten zonder de ambitie om te winnen. Remco Evenepoel

Eerst wacht morgen nog de afsluitende tijdrit van 17,1 km. "Die wil ik sowieso winnen. Ik kan niet meer in een tijdrit starten zonder die ambitie", geeft Evenepoel toe. "Ik ga morgen voor de rit gaan en dan zien we wel waar me dat nog brengt in het klassement."