"Ik heb hem nooit een wedstrijd kunnen serveren": Ronnie O'Sullivan uitgeschakeld door zijn leerling

Ronnie O' Sullivan heeft in de halve finales van het WK snooker zijn meerdere moeten erkennen in Zhao Xintong. De Chinees veegde bij momenten de vloer aan met de grootmeester. "Hij speelde beter dan ik", gaf O'Sullivan grif toe.

"Ik heb het gevoel dat ik hem nooit een wedstrijd heb kunnen serveren. Dat is wat jammer", vindt O'Sullivan.

"Zhao heeft de overwinning verdiend", reageerde de 49-jarige Engelsman. "Hij staat al een heel toernooi briljant te snookeren. In de halve finales speelde hij beter dan ik."

Ronnie O'Sullivan kon alleen recordhouder worden met 8 wereldtitels in het snooker, maar daar stak Zhao Xintong een stokje voor. De 28-jarige Chinees gaf O'Sullivan snookerles en niet omgekeerd.

Zhao Xintong kan de eerste Chinees worden die het tot wereldkampioen schopt.

"Dat kan ik nauwelijks geloven", reageert de 28-jarige snookerspeler. "Ik moet Ronnie bedanken, want hij heeft me al veel geholpen. Hij is mijn idool."

Zhao klopte zijn held in het hol van de leeuw. "Ronnie is een legende, hij verdient de steun van het publiek. Voor mij was het zaak om bij de les te blijven."

In de finale neemt Zhao het op tegen de winnaar van het duel tussen Judd Trump en Mark Williams. Daarin staat het 8-8 gelijk.