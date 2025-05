"Het was er 100% geen": Genk loopt al voor 5e (!) week op rij tegen penalty aan en beseft dat titelstrijd "erop zit"

kalender za 3 mei 2025 23:45

Het is intussen echt wel de rode draad van de Genkse play-offs: week na week geven de Limburgers een penalty weg. Op het veld van Union viel al de vijfde strafschop in evenveel weken, nadat El Ouahdi Niang had aangelopen. Maar de dader beet na de wedstrijd van zich af. "Voor mij was het 100% geen penalty."



Was dit de discutabele fase te veel voor KRC Genk? Al voor de vijfde week op rij wees een scheidsrechter naar de stip. Penders stopte de penalty wel, maar de fase leek toch opnieuw voor frustratie te zorgen op de Genkse bank. "Misschien is gerechtigheid wel geschied", stelde analist Wim De Coninck meteen na de redding op Radio 1. "Want ik vond het een vederlichte strafschop." Niet iedereen was diezelfde mening toegedaan, maar Zakaria El Ouahdi, die de fout maakte, sprong wel meteen mee op de kar. "Ik denk dat voetballers naar de gym gaan en dat ik duidelijk mijn schouder gebruik", vertelde hij bij DAZN. "Als de ref dan al voor de 5e keer op rij zegt dat het een penalty is, dan is het een penalty. Wat kan je ertegen doen? Maar voor mij was het 100% geen penalty." Ook Jarne Steuckers ging nog verhaal halen bij de ref. "Ik zei het tegen hem dat het heel licht was. Hij vond het absoluut 100% penalty. Als zij dat vinden, dan is dat goed."

Of de titelstrijd nu helemaal voorbij is? Vandaag zeg ik "ja". Jarne Steuckers

Bij Mike Penders en coach Thorsten Fink was vooral grote ontgoocheling blijven hangen. "Want je weet dat dit een heel belangrijke match was voor ons", baalde de doelman. "Het is telkens een zware klap geweest de voorbije maanden", vulde Fink aan. Al wees hij daarna ook nog naar die andere beslissende fase in de partij: de rode kaart voor Bangoura. "Die besliste over de wedstrijd", oordeelde de Duitser, die tijdens de partij zo hard van leer trok dat hij geel kreeg. "Vijf minuten ervoor gebeurde eenzelfde fout op Kayembe, maar toen trok de scheidsrechter geen geel. Met 10 is het moeilijk om beter te zijn, maar zelfs dan deden we het niet slecht." "Met wat gevoel voor de wedstrijd had hij daar trouwens gewoon een waarschuwing kunnen geven. Het verpestte de wedstrijd voor mij."