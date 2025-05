"Geen idee hoe mijn toekomst eruitziet": Ronnie O'Sullivan denkt na over einde snookercarrière en bijzondere verhuis

kalender za 3 mei 2025 14:06

Ronnie O'Sullivan denkt na over zijn toekomst na bolwassing.

Ronnie O' Sullivan heeft in de halve finales van het WK snooker zijn meerdere moeten erkennen in Zhao Xintong. De Chinees veegde bij momenten de vloer aan met de grootmeester. Dat stemt O'Sullivan tot nadenken: "Ik heb trek in een nieuw leven ergens anders."

Ronnie O'Sullivan kon alleen recordhouder worden met 8 wereldtitels in het snooker, maar daar stak Zhao Xintong een stokje voor. De 28-jarige Chinees gaf O'Sullivan snookerles en niet omgekeerd. "Zhao heeft de overwinning verdiend", reageerde de 49-jarige Engelsman. "Hij staat al een heel toernooi briljant te snookeren. In de halve finales speelde hij beter dan ik." O'Sullivan kreeg een 8-0 om de oren van de Chinees. De 7-voudige wereldkampioen sukkelde wat met zijn keu en wisselde zijn pomerans, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. "Ik heb het gevoel dat ik hem nooit een wedstrijd heb kunnen serveren. Dat is wat jammer", vindt O'Sullivan, die een nieuwe weg - al dan niet zonder snooker - wil inslaan met zijn leven.

De sport is altijd een groot deel van mijn leven geweest, nu moet ik uitmaken voor mezelf wat ik wil. Ronnie O'Sullivan

"Ik denk dat ik ga verhuizen, weg van het Verenigd Koninkrijk", deelt O'Sullivan bij Britse omroep BBC. "Ik heb trek in een nieuw leven ergens anders." 'The Rocket' heeft in een snookerschool in Saudi-Arabië. Dat zou zomaar eens zijn volgende bestemming kunnen worden. "Ik zal af en toe nog wat snooker proberen spelen. Maar ik weet niet goed hoe mijn toekomst eruit ziet. De sport is altijd een groot deel van mijn leven geweest, nu moet ik uitmaken voor mezelf wat ik wil. Al dan niet in het snooker." Met zijn 41 eindzeges en 7 wereldtitels wordt O'Sullivan gezien als de beste snookerspeler ooit. Hangt die binnenkort zijn keu aan de wilgen?

Ongeloof bij Zhao

Zhao Xintong kan de eerste Chinees worden die het tot wereldkampioen schopt. "Dat kan ik nauwelijks geloven", reageert de 28-jarige snookerspeler. "Ik moet Ronnie bedanken, want hij heeft me al veel geholpen. Hij is mijn idool." Zhao klopte zijn held in het hol van de leeuw. "Ronnie is een legende, hij verdient de steun van het publiek. Voor mij was het zaak om bij de les te blijven." In de finale neemt Zhao het op tegen de winnaar van het duel tussen Judd Trump en Mark Williams. Daarin staat het 8-8 gelijk.