Zijn eerste repo voor Vive Le Vélo was meteen over een winnende Belg. Win een exemplaar van het boek 'Droomjob' van Sammy Neyrinck

Sammy Neyrinck en zijn Sporza-microfoon: al 25 jaar in beeld. De man was en is overal bij, bij de Olympische Spelen, bij WK's en EK's voetbal, bij alle grote wielerkoersen, bij Vive le Vélo, bij F1-races... Al die grote sportmomenten én interviews inspireerden hem tot een voorlopige terugblik op een kwarteeuw sportjournalistiek. Speel mee en win een exemplaar van 'Droomjob'.