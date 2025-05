Zag je hem al ooit zo na een zege? Koele Kevin De Bruyne bijt van zich af na MVP-prestatie: "Getoond dat ik wél meekan"

Het had een feestavond moeten zijn voor Kevin De Bruyne. Onze landgenoot kroonde zich in zijn voorlaatste wedstrijd in "zijn" Etihad nog eens tot matchwinnaar met de beslissende goal. Maar hoewel iedereen hem na affluiten in de armen viel en toezong, kon KDB zijn ware emoties niet verbergen. Niet tijdens de festiviteiten, niet in zijn interview achteraf.

Een opvallend beeld in het Etihad Stadium.



Na affluiten van de wedstrijd tussen Manchester City en Wolverhampton neemt de camera meteen Kevin De Bruyne in het vizier.



Onze landgenoot was in zijn voorlaatste wedstrijd in het Etihad Stadium net nog eens vanouds de matchwinnaar geweest met het enige doelpunt van de partij. Maar hoewel het stadion "Oh Kevin De Bruyne, oh Kevin De Bruyne" brulde en verschillende ploegmakkers hem knuffels gaven, bleef de Belg opvallend koel onder het gebeuren. Geen glimlach op zijn gelaat te bespeuren, geen emotie onder het massale gezang van de fans.

Bewijsstuk A.

Zo werd plots wel heel tastbaar dat deze vroege eresaluut van Kevin De Bruyne aan de City-fans er eigenlijk geen van harte is. Wel eentje die hij noodgedwongen moet ondergaan.

In eerdere interviews liet onze landgenoot al vallen dat hij toch geschrokken is van de manier waarop de club hem na jaren trouwe dienst vrij klinisch opzijgeschoven heeft de laatste maanden. En ook in zijn interview beet De Bruyne - zij het op zijn eigen subtielere manier - toch nog eens van zich af.

Alleen weet ik niet wat de toekomst brengt. En dat is jammer. Kevin De Bruyne