Van kroonprins naar paria en weer terug: Zhao Xintong kan na schorsing Chinees snookersprookje schrijven in WK-finale

Wanneer hij even later ook de German Masters op zijn naam schreef, leek Zhao helemaal klaar om de snookerhemel te bestormen.

De snookercarrière van Zhao was immers veelbelovend begonnen. Zijn grote doorbraak beleefde hij eind 2021, toen hij als 24-jarige Luca Brecel versloeg in de finale van het UK Championship , een van de meest prestigieuze snookertoernooien.

Zhao Xintong wilde eind vorig jaar weinig woorden vuilmaken aan zijn terugkeer in het profcircuit. De nu 28-jarige Chinees had er dan net een schorsing van 1 jaar en 8 maanden opzitten en wilde zo snel mogelijk de draad weer oppikken.

"Ik heb 2 jaar geleden een kleine fout gemaakt en ik hoop dat dit een les voor iedereen geweest is", sprak hij bij zijn terugkeer. "Het is een moeilijke periode geweest, waarin ik beseft heb hoe belangrijk snooker voor me is. Nu ben ik terug en wil ik gewoon snooker spelen, niets meer."

Maar een jaar na die successen tuimelde Zhao Xintong van zijn wolk, samen met een handvol landgenoten. In totaal werden 10 Chinezen geschorst voor hun aandeel in een grootschalig matchfixingschandaal.

Zhao moest na zijn schorsing weer vanaf nul beginnen en zich via de zogenoemde Q-School opnieuw een weg banen naar het profcircuit. Dat deed de Chinees met dezelfde snelheid waarmee hij zich in het voorjaar van 2021 naar de snooktertop gekatapulteerd had.

Met 4 zeges in Q-School-toernooien - onder meer eentje in ons land in Bergen - verzekerde hij zich voor aanvang van dit WK al van een Pro-Tourticket voor volgend seizoen. Maar in het Crucible Theatre in Sheffield heeft Zhao de voorbije weken getoond dat hij nu al helemaal terug is.

Vanuit de kwalificaties schopte hij het tot in de WK-finale, met als uitschieter een indrukwekkende zege tegen zevenvoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan in de halve finales.