Schudt de bekerfinale de verdeling van de Europese tickets door elkaar? Dit zijn de verschillende scenario's

Daarbij gaan we ervan uit dat Genk in de top 3 eindigt van de Champions' Play-offs, want als winnaar van de reguliere competitie is het sowieso al zeker van het ticket voor de 2e kwalificatieronde van de Europa League, ook als het buiten de top 4 eindigt.

Als de bekerwinnaar in de top 3 eindigt, dan is het "beste" Europese ticket voor die ploeg en schuiven de tickets vanaf plaats 3 een rijtje op. Nummer 3 zou dan richting play-offs van de Europa League trekken, de nummer 4 speelt dan meteen de tweede kwalificatieronde.

Als Anderlecht zondag de beker wint, gaat het sowieso naar de Play-offs van de Europa League.

Daarbij maken we wel nog één kanttekening: als paars-wit zondag de beker pakt én alsnog 3e zou worden in de stand, dan heeft dit nog gevolgen voor de nummer 4 van de Champions' Play-offs.

Die krijgt dan een plekje in de 2e kwalificatieronde van de Europa League, het ticket dat eigenlijk bestemd is voor de nummer 3.

En Club Brugge? Van Club weten we na 7 speeldagen in de play-offs al dat het sowieso in de top 3 zal eindigen.

Als Club zondag de beker wint, is de nummer 3 van de Champions' Play-offs zeker van de Play-offs in de Europa League. Dat is het ticket dat bestemd is voor de bekerwinnaar.

Als Club Brugge 1e of 2e wordt, dan gaat het richting Champions League en de nummer 3 naar de Europa League. Eindigt blauw-zwart als bekerwinnaar nog 3e in de Champions' Play-offs, dan behoudt het gewoon zijn eigen ticket voor de play-offs van de Europa League.