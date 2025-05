Asterix Avo heeft ervoor moeten (terug)knokken, maar heeft zich donderdag opnieuw tot landskampioen in het volleybal gekroond. In het derde en beslissende titelduel tegen Roeselare kwam het in eigen huis op achterstand. Na even bibberen toonde de ploeg uit Beveren zijn klasse op weg naar de 4e triomf dit seizoen. Bekijk de ruime samenvatting van de wedstrijd.