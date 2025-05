Max Verstappen en Kelly Piquet verwelkomen dochtertje Lily

Max Verstappen was eerder deze week niet aanwezig op de mediadag voor de Grote Prijs van Miami, met een goede reden. Zijn vriendin Kelly Piquet stond namelijk op het punt om te bevallen.



Vandaag heeft de Nederlandse Formule 1-rijder aangekondigd dat hij vader is geworden van een dochtertje: Lily.



"Welkom op de wereld, liefste Lily", schrijft de Nederlander op Instagram. "Onze harten zijn voller dan ooit - je bent ons grootste cadeau. We houden zoveel van je."



Geeft de geboorte van zijn dochter Verstappen ook vleugels in zijn bolide? De GP van Miami vindt zondag plaats.