Legendarische coach Gregg Popovich stopt na 29 seizoenen als trainer van de San Antonio Spurs

Sinds 1996 langs de lijn bij de San Antonio Spurs, 5 keer landskampioen, 3 keer Coach van het Jaar en de meeste NBA-zeges (1.422) als trainer.



Gregg Popovich heeft meer dan zijn stempel gedrukt in de Amerikaanse basketbalwereld. De intussen 76-jarige Amerikaan is een van de grootste namen in de NBA, maar vandaag is bekendgemaakt dat hij afscheid neemt als trainer.



Dat komt niet helemaal als een verrassing. Popovich moest begin november al een stap terugzetten door een beroerte. Zijn assistent Mitch Johnston nam toen over en hij zal ook hoofdcoach blijven.



Popovich, die al sinds 1988 bij de club actief is, blijft weliswaar betrokken bij de club. Hij zal vanaf nu een zetel in het bestuur bezetten.



"Hoewel de liefde en de passie voor het spel nog altijd aanwezig zijn, heb ik besloten om te stoppen als hoofdtrainer", deelt Popovich op sociale media. "Ik ben de spelers, trainers, staf en fans voor altijd dankbaar. Ik kijk ernaar uit om de organisatie, de gemeenschap en de stad die zo veel betekenen voor me te blijven ondersteunen."