Jalen Brunson stuurt de Knicks voorbij de Pistons naar 2e ronde van NBA-play-offs

kalender vr 2 mei 2025 07:33

Met een driepunter op 4 seconden van het einde heeft New York Knick Jalen Brunson het lot bezegeld van Detroit in de eerste ronde van de NBA-play-offs in het Oosten. Het was het sluitstuk van een avond van 40 punten voor Brunson, die eigenhandig voor 113-116 zorgde in Game 6, goed voor een beslissende 4-2 in de serie. De LA Clippers maakten er tegen Denver 3-3 van.

De Knicks maakten hun status van 3e reekshoofd waar tegen 6e reekshoofd Detroit. Thuis verloor het wel 2 keer van de Pistons, maar het ging zelf 3 keer in het hol van de leeuw winnen.



Gisteravond was het 113-113, toen Brunson op 20 seconden van het einde zijn moment gekomen achtte. Hij dribbelde zich voorbij Ausar Thompson en maakte zo ruimte vrij voor een open driepuntpoging.



"Jalen is top als het nodig is. Dit doet hij al een heel seizoen", loofde coach Tom Thibodeau.



Brunson moest wel reageren, want op 2,5 minuut van het einde leidde de thuisploeg met 7 punten. Met een jumpshot, vrijworp en lay-up dichtte hij de kloof tot 2 punten. Finaal deelde hij de genadeslag uit.



New York komt in de volgende ronde uit tegen kampioen Boston.

De beslissende driepunter van Brunson

Clippers dwingen 7e game af tegen Nuggets