Heel Anderlecht snakt naar eerste prijs in 8 jaar: "Het knaagt, na die vorige finale ben ik écht slecht geweest"

Het laagje stof in de prijzenkast van het Lotto Park moet weg. Je voelt aan alles bij Anderlecht dat heel paars-wit ernaar snakt om (eindelijk) nog eens een trofee te winnen. Maakt paars-wit zondag een einde aan 8 frustrerende jaren? Yari Verschaeren en Mats Rits blikken vooruit: "Jan Vertonghen zal ons op eender welke manier een boost geven."

Laat ons meteen met de deur in huis vallen, mannen. Hoe hard snakt deze club naar een trofee na 8 jaar zonder prijs?

Rits: "Heel hard. Voor iedereen binnen Anderlecht - spelers, medewerkers en fans - zou het een mooie stap voorwaarts betekenen in het proces dat deze club doormaakt." Verschaeren: (knikt) "Ook voor mij zou het speciaal zijn. Als jeugdspeler op Neerpede is je eerste doel om in de A-kern te geraken. En eenmaal je daar bent, wil je prijzen pakken. Tot nog toe is mij dat niet gelukt. Dat knaagt aan mij, want Anderlecht is een club die staat voor prijzen pakken." "Ik kan het mij echt niet voorstellen dat ik hier ooit vertrek zonder trofee. Maar momenteel is dat jammer genoeg de realiteit. We zijn een club die iets aan het opbouwen is en dat heeft tijd nodig. Maar zoals Mats zegt: zondag de beker winnen kan alles versnellen."

Mats, jij hebt bij Club wél al prijzen gepakt. Kan je er de vinger opleggen waarom dat voor Anderlecht zo moeilijk is?

Rits: "Beide clubs zitten momenteel gewoon in een andere fase. Bij Club Brugge is er eerst ook een aantal jaren toegewerkt naar stabiliteit voordat er regelmatig een trofee gewonnen werd." "Hier bij Anderlecht willen we ook weer ieder seizoen meedoen voor de prijzen. Vorig jaar deden we lang mee voor de titel, nu komt er weer een kans in de bekerfinale. Hopelijk kunnen we deze kans wel verzilveren."

Weet je, ik ben achteraf echt slécht geweest van die verloren finale. Yari Verschaeren

Jullie hebben allebei al één bekerfinale gespeeld... en verloren. Kijk eens op die matchen terug.

Rits: "Ik heb persoonlijk nooit echt het gevoel gehad dat ik al een bekerfinale speelde. Dat was de corona-editie met Club Brugge tegen Antwerp in een leeg stadion. Daardoor was de hele vibe errond, en ook de teleurstelling achteraf, toch iets minder. Ik kijk ernaar uit om het nu eens ten volle te beleven." Verschaeren: "Mijn finale met Anderlecht tegen KAA Gent was een dramatische wedstrijd. We begonnen zo slecht aan die match dat we eigenlijk al verloren waren. Uiteindelijk draaide het nog uit op strafschoppen, met een heel zuur einde." "Weet je, ik ben achteraf echt slécht geweest van die verloren finale. We dachten echt dat dat het moment zou worden waarop we alle negativiteit van ons konden afzetten en er iets kon veranderen. Wie weet was Vincent (Kompany, red.) er het volgende seizoen nog geweest als we die beker hadden gewonnen."

Tegen Club Brugge krijgen jullie straks een nieuwe poging. Dat is een tegenstander die voor jullie allebei om andere redenen speciaal is.

Verschaeren: "Ik zit al van mijn 9 jaar bij Anderlecht en weet dus hoeveel prestige er aan die match vasthangt. Dat maakt het alleen maar mooier." Rits: "Voor mij is het natuurlijk speciaal om tegen mijn ex-club te spelen. Dat vond ik altijd wel leuk. Ik ken nog steeds enorm veel mensen, dus er zal wel wat getreiterd worden vooraf. (lacht) Er was zelfs al een kleinigheidje. Ik was even geblesseerd en Brandon (Mechele, red.) stuurde: 'Kom maar terug als de bekerfinale gedaan is.'"

De vorige confrontatie met Club, de openingsmatch van de play-offs, verloren jullie kansloos. Is er sindsdien veel veranderd?

Rits: "Zeker. Het is normaal dat nieuwe ideeën van een coach tijd nodig hebben. Die eerste match onder Besnik tegen Club moesten we nog wennen aan alle nieuwe accenten. Daar is de voorbije weken hard op gewerkt." Verschaeren: "Het was onze bedoeling om in de play-offs elke match te groeien. Dat is volgens mij al goed gelukt. We wisten dat het niet meteen top zou zijn, maar we blijven vooruitgang maken." "Toch blijft Club de grote favoriet - iedereen verwacht straks dat zij die finale winnen. Volgens mij is het niet slecht dat wij als underdog kunnen beginnen."

Jan zal ons op eender welke manier een boost geven, iedereen kijkt naar hem op. Mats Rits

Nog een speciaal facet aan deze finale: het wordt de laatste grote match voor Jan Vertonghen. Kan je dat aan iéts zien bij hem?

Rits: (lacht) "Jan krijg je niet zo snel meer zenuwachtig, zelfs niet voor deze match. Hij doet er momenteel alles aan om zo klaar mogelijk te zijn voor de finale. Méér dan honderd procent."

Verschaeren: "Ik hoop dat Jan straks het verschil kan maken op het veld. Maar zelfs mocht dat niet zo zijn, kan hij een belangrijke rol spelen voor ons. Puur als persoon brengt Jan veel teweeg in een kleedkamer. Hij zorgt ervoor dat iedereen klaar is voor elk aspect van een match." Rits: "Jan zal ons op eender welke manier een boost geven, iedereen kijkt naar hem op. Tuurlijk wil je zo iemand een mooi einde bezorgen."

Slotvraagje: jullie hebben bij Anderlecht een groep die bijzonder sterk aan elkaar hangt. Al ideetjes hoe jullie bekerwinst zouden vieren?

Verschaeren: (grijnst) "Ik kan nog niet echt uit ervaring spreken, hé." Rits: "Laat ons eerst winnen en vraag het daarna nog eens. Al zou het kunnen dat ik het dan misschien niet meer weet."

