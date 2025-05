Geen 8e wereldtitel: O'Sullivan verliest kansloos in halve finale van Chinees Zhao Xintong

Ronnie O'Sullivan zal het WK Snooker niet voor een 8e keer winnen. In de halve finale moest hij met 7-17 de duimen leggen voor Zhao Xintong. Voor de Chinees is het zijn eerste finale in The Crucible.

Ronnie O'Sullivan was dit jaar op jacht naar een 8e wereldtitel in The Crucible. Daardoor zou hij alleen recordhouder worden. Zijn parcours op het WK verliep alleszins vlekkeloos tot aan de halve finale. In de eerste ronde rekende hij simpel af met zijn rivaal Ali Carter. En ook zijn tweede en derde ronde tegen de Chinezen Pang Junxu en Si Jiahui kon O'Sullivan, zonder zijn beste spel boven te halen, al bij al vlot winnen. Maar in de halve finale kreeg hij wel stevig weerwerk van Zhao Xintong. De Chinees, die door de voorrondes moest geraken om effectief op het WK te staan, greep O'Sullivan al snel bij de keel. Na de eerste 2 sessies stond O'Sullivan met zijn rug tegen de muur. Hij moest namelijk een achterstand van maar liefst 8 frames ophalen, terwijl Zhao op 5 frames van de finale stond. In de avondsessie leken de zenuwen aanvankelijk de bovenhand te nemen bij Zhao. O'Sullivan werd fel gesteund door het publiek en won de eerste 2 frames. Was de trein vertrokken? De stand op dat moment: 12-6 voor Zhao.

Maar op dat moment leek de Chinees zijn zenuwen opnieuw onder controle te houden. Met zijn spel - dat al het hele toernooi uitstekend is - potte hij de ene na de andere bal weg. En wanneer O'Sullivan toch eens een kansje kreeg, kon hij die niet ten volle benutten.



Zijn voorbereiding - O'Sullivan speelde het afgelopen half jaar geen toernooien meer - bleek te beperkt om het vuur aan de schenen te leggen van Zhao. Met een century break net voor de pauze maakte de Chinees er 14-6 van.



O'Sullivan moest in de laatste sessie van de avond dan nog 2 frames winnen om nog een nieuwe sessie uit de brand te slepen. Hij leek dat te beseffen en The Rocket won het eerste frame, maar in de de volgende frames kon hij de fouten niet beperken.



Een long pot ging de mist in waarna de tafel open lag voor Zhao. Een break van 85 later stond de Chinees op 2 frames van de finale. Ook in het voorlaatste frame ging O'Sullivan in de fout, nota bene nadat hij nog een kans had gekregen van Zhao die een zeldzame misser liet optekenen.



Maar O'Sullivan kon niet profiteren en Zhao werkte het frame keurig af. In het laatste frame leek O'Sullivan zijn vel toch nog voor even te gaan redden, maar een break opbouwen, lukte gewoon niet. Zhao nam ook het laatste frame in handen en stoot zo door naar de finale waar Mark Williams of Judd Trump wacht.