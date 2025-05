Een verbluffend sterke Zhao Xintong heeft Ronnie O'Sullivan vrijdagochtend helemaal zoek gespeeld in de tweede sessie van de halve finales op het WK snooker. De zevenvoudige wereldkampioen was naast de tafel en in zijn stoel zijn expressieve zelve: de frustratie en de ontgoocheling waren van zijn gezicht af te lezen. Bekijk hier de veelzeggende fotoreeks.