Einde verhaal voor Lamkel Zé? Vrancken geeft "spelers die niet vechten voor de kleuren" veeg uit de pan

STVV verloor vorig weekend met 3-1 van Cercle Brugge. Een week later is trainer Wouter Vrancken nog altijd niet te spreken over de eerste helft tijdens zijn debuutmatch. "Het was een wedstrijd met twee gezichten. De eerste helft was niet goed en we verloren voorin te makkelijk de duels, waardoor de verdediging teveel onder druk kwam te staan." "In de tweede helft liep het beter, zelfs met een man minder. En dan verdienen we eigenlijk nog een gelijkspel." Vrancken uitte daarom ook zijn ongenoegen over bepaalde spelers, zonder namen te noemen. "Ik ga eerlijk zijn. Ik heb geen zin om bepaalde jongens te beschermen. Dat is hier al te lang gebeurd." "Er zijn zaken gebeurd naast het veld die niet door de beugel kunnen en dat moet gedaan zijn. Ik denk dat er bewezen is dat niet iedereen voor de kleuren vecht zoals we verwachten en zoals dat in het DNA van STVV zit."

Volgens Vrancken is dat "de basis". "Er moeten gasten op het veld staan die vechten voor de kleuren. Tegen Beerschot moeten er 11 krijgers op het veld staan. Wie dat is, maakt me niet uit. Maar ze moeten hun truitje nat maken en vechten voor het logo."



Vrancken heeft dezelfde boodschap al overgebracht aan zijn spelers. "Ik heb alles benoemd. Ik heb de spelers aangesproken over wat ik oké en niet oké vind. Sommigen verdienen iets meer uitleg en anderen verdienen geen uitleg omdat ze niet met ons inzitten."



"Dat moet je klasseren dan. Maar we zullen zondag zien. We moeten de eerste stap zetten om te laten zien waarvoor we willen vechten om het publiek achter ons te hebben."



STVV speelt nu zondag tegen Beerschot, dat al zeker degradeert. Toch is er bij Vrancken geen sprake van onderschatting. "Sinds de degradatie kunnen ze zonder stress spelen en spelen ze goed voetbal."



"We moeten winnen om een goede zaak te doen in het klassement. We gaan proberen ervoor te zorgen dat we in het hoofd en de benen klaar zijn zodat we de punten thuis kunnen houden."



Zal dat met Lamkel Zé zijn?