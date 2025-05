Eerste stap richting nieuwe titel gezet: Roeselare wint na 4 sets van Haasrode Leuven

Haasrode Leuven schreef al geschiedenis door een eerste keer de finale te halen in het Belgische volleybal, maar in de eerste wedstrijd meteen winnen van en bij de grote favoriet Roeselare is niet gelukt.



In de eerste set werd meteen duidelijk dat Roeselare op een iets hoger niveau kon presteren, of speelden de zenuwen parten bij de minder ervaren spelers van Haasrode Leuven?



Van 10-7 ging het in sneltempo naar 19-9 mede dankzij de opslagen van de Canadees Siksna en hoekaanvaller Basil Dermaux. Uiteindelijk eindigde de eerste set op 25-13.



Maar dan toonde Haasrode Leuven waarom het de finaleplaats verdiende. Roeselare sloeg meteen een kloofje, maar de Leuvenaars lieten zich niet doen. Ze klampten aan en met twee aces op een rij maakte Ryan Poole het af voor Haasrode Leuven: 23-25.



Ook in de laatste twee sets bleef Haasrode Leuven stevig weerwerk bieden, maar naar het einde toe schakelde Roeselare een versnelling hoger. De derde set werd 25-16, de nerveuze vierde set eindigde op 25-22 na een resem aan challenges. De beslissing viel na een geslaagde challenge van Roeselare, waar Rotty een block touch als enige had gezien.



Zo heeft Roeselare het voordeel beet in de titelstrijd. Wie als eerste ploeg 3 wedstrijden wint, is kampioen.