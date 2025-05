Bert en Bavo leren van Benoot voor Graaf: "Verkenning is belangrijk"

kalender vr 2 mei 2025 11:51

In hun jacht op een deelnameticket voor het WK gravel gaat het Sporza-duo Bert en Bavo te rade bij de profs. In aflevering 2 van Sporza-reeks Graaf zitten ze samen met Tiesj Benoot, die vorig jaar nog met hen het WK gravel in Leuven reed. De helper van Wout van Aert benadrukt het belang van verkennen.

"Het is superinteressant om het parcours vooraf eens te zien", legt Tiesj Benoot aan zijn aandachtige toehoorders uit.



"De verkenning is voor mij belangrijk om te weten op welke plaatsen ik vooraan moet opdraaien."



"Het is ook goed om te weten waar je soms even op de weg zal rijden, waar het breder wordt."



En nog een derde tip: "Verkennen is ook handig om het materiaal eens te testen."