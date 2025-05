Belgische vrouwen mogen titel verdedigen in finale EK squash voor landenteams

België krijgt morgen de kans om zijn Europese titel voor landenteams bij de vrouwen te verlengen. De zussen Nele en Tinne Gilis, met ook Chloé Crabbé en Marie Van Riet in de selectie, versloegen vanochtend in de halve finale in Wroclaw, in Polen, Schotland met 2-0. Het is de derde finale op een rij voor België en evenveel keer tegen Engeland.

Nele Gilis-Coll (PSA-13) opende de ontmoeting met 3-0-winst (11-4, 11-3, 11-1) tegen Ellie Jones (PSA-177) en zus Tinne Gilis (PSA-6) was met dezelfde score (11-2, 11-7, 11-9) te sterk voor Georgia Adderley (PSA-22).



De Belgische squashvrouwen kwamen zo op een onoverbrugbare 2-0-voorsprong in de confrontatie, waardoor de 3e wedstrijd van Chloé Crabbé (PSA-302) van geen tel meer was.



Titelverdediger België won in de kwartfinales met 2-1 van Spanje, nadat het in de groepsfase ook al Duitsland (3-0) en Tsjechië (2-1) over de knie gelegd had.



In de finale wacht zaterdagmiddag (vanaf 11 uur) Engeland, dat Frankrijk klopte met 2-0.



De Belgen kroonden zich vorig jaar op het EK in Zwitserland voor het eerst in hun geschiedenis tot Europees kampioen ten koste van Engeland. In de editie daarvoor moesten ze nog vrede nemen met de tweede plaats na een nederlaag in de finale tegen Engeland, dat sinds de eerste editie van het EK in 1978 nog maar 3 keer geen goud pakte.