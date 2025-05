Belgische voetbalbond wuift recordinternational Jan Vertonghen uit thuis tegen Wales op 9 juni, shirts geveild voor goed doel

kalender vr 2 mei 2025 11:23

Het worden bijzondere weken voor Jan Vertonghen. De 38-jarige verdediger van Anderlecht kondigde in maart aan dat hij eind dit seizoen stopt. Met zijn club maakt hij nog kans op de beker en een Europees ticket. Bij de Rode Duivels stopte zijn teller na Euro 2024 op 157 caps, een record. De KBVB lauwert Vertonghen in de marge van de WK-kwalificatiematch op 9 juni in Brussel tegen Wales.

Jan Vertonghen speelde dit seizoen amper bij Anderlecht door tal van blessures. Nog een seizoen voortdoen was dan ook geen optie, maakte hij duidelijk.



De 38-jarige was voor België goed voor 157 caps, waarin hij 10 doelpunten maakte. Hij was erbij op de WK's van 2014 (kwartfinales), 2018 (derde plaats) en 2022 (eerste ronde) en de EK's van 2016 (kwartfinales), 2021 (kwartfinales) en 2024 (achtste finales).



"Een legende als Jan Vertonghen verdient een legendarisch afscheid", zegt Vincent Mannaert, sports director bij de KBVB.



"Hij schonk ons talloze onvergetelijke momenten, nu is het tijd om iets terug te doen. Wij willen dat doen met de steun van de supporters. We hopen dan ook dat zij talrijk naar het stadion komen en dat Brussel zal daveren."

Het shirt van de Rode Duivels dragen was een eer die ik nooit als vanzelfsprekend heb beschouwd. Jan Vertonghen

Shirts geveild