Amerikaanse sprinter Fred Kerley opnieuw aangehouden in Miami, vlak voor meeting

Het is al een woelig jaar geweest voor Fred Kerley. De Amerikaanse sprinter, die olympisch brons won in Parijs, werd begin januari al eens opgepakt door de Amerikaanse politie.



Net als toen is de 29-jarige Kerley opnieuw aangehouden in Miami. Daar zou de wereldkampioen van 2022 op de 100 meter deelnemen aan de Grand Slam Track-meeting.



Maar de organisatie heeft medegedeeld dat de Amerikaan niet in actie zal komen. "Fred Kerley is aangehouden en zal niet lopen", klinkt het in een kort communiqué. "Meer commentaar willen we daar niet over geven."



Volgens Amerikaanse media zou Kerley zich agressief gedragen hebben in het hotel waar de deelnemers aan de meeting ondergebracht zijn.