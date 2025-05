10 jaar geleden hertekende bekerfinale het Belgische voetbal. Kan dat straks opnieuw zo zijn voor Anderlecht en Club?

Toen een tik, tien jaar later een kolossale mokerslag. De finale tussen Club Brugge en Anderlecht was meer dan een eerste bekertriomf in jaren voor blauw-zwart. De volley van Refaelov hertekende het Belgische voetbal in het daaropvolgende decennium. Hoe groot is het verschil tussen beide clubs geworden? En kan de clash van zondag voor hetzelfde schokeffect zorgen?

"We waren drie keer op rij kampioen geworden", herinnert oudgediende Olivier Deschacht zich. "We gingen die bekerfinale met vertrouwen in, wetende dat Club drie dagen eerder een zware Europese verplaatsing had gemaakt. Eigenlijk hadden we alleen iets te verliezen."

Met de glimlach vertelt Peter Vandenbempt het verhaal van de bekerfinale in 2015. Een tussen tenoren Club Brugge en Anderlecht , al was vooral die laatste die naam waardig. Want in tegenstelling tot vandaag, was paars-wit torenhoog favoriet op de Heizel.

Plots was er geloof in het project en veel meer zilverwerk.

"Ik herinner me de emoties bij Bart Verhaeghe nog erg goed", deelt toenmalig T2 Philippe Clement . "Na al die jaren van hard werken en herstructureren, kwam er eindelijk een beloning. Het is een scharniermoment gebleken in de geschiedenis van Club Brugge."

Lior Refaelov besliste de wedstrijd in de toegevoegde tijd met een héérlijke volley. Tranen van geluk vloeiden in overvloed bij iedereen die Club een warm hart toedroeg. Logisch, bij de eerste prijs in 8 jaar.

De tik die Anderlecht incasseerde die avond, blijkt tien jaar later een mokerslag.

"Eerlijk? Ik had liever die finale niet gespeeld. Enerzijds is een finale verliezen zowat het ergste wat er is - ik denk er nog dagelijks aan. Ook verloren we helemaal ons momentum en even later dus ook de titel", zucht Deschacht.

Want hoewel paars-wit in het voorjaar van 2017 nog een titel mocht vieren onder René Weiler, was het feestje helemaal uit bij de recordkampioen.

"Na die titel beloofde Herman Van Holsbeeck aan de fans dat er weer goed voetbal gespeeld zou worden in het daaropvolgende seizoen", weet Vandenbempt nog. "Om maar eens de tijdgeest te duiden."