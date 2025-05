"Ik ben niet op het niveau van vorig seizoen": jaar na 1e zege in Miami blijven er titeltwijfels bij Lando Norris

Vorig seizoen werd Miami gemarkeerd als hét begin van zijn titeljacht. Exact een jaar later is die triomf toch wat kleur kwijt voor Lando Norris. De Brit van McLaren werd in de beste wagen geklopt door de onverzettelijke Max Verstappen. Nu moet hij afrekenen met zijn eigen ploeggenoot. "Misschien gaat Oscar beter om met de verandering."

5 mei 2024 staat voor eeuwig in het geheugen gegrift van Lando Norris. De talentvolle Brit van McLaren mocht op die dag in Miami zijn allereerste zege in de Formule 1 vieren. "Eindelijk", was zowat het codewoord bij alle volgers van de sport. Want het was een triomf die lang op zich liet wachten. Zo verkwanselde de 25-jarige halve Belg in Sotsji zijn grootste kans door de regen, in Monza moest hij door teamorders achter toenmalige ploeggenoot Daniel Ricciardo blijven. 'Land-No Wins' werd spottend zijn bijnaam. Daarom was de blijdschap des te groter bij Norris toen hij alle critici lik op stuk gaf. "Om dan eindelijk het ongelijk van die mensen te bewijzen en te laten zien dat ik het kan, daar krijg ik een nog veel grotere glimlach van. Ik wil ze bedanken", deelde hij na de gebruikelijke "Yes!" en "Woehoe!". Het leek het verhaal van de ketchupfles, die plots een wereldtitel mogelijk maakte.

Geklopt door Max, druk en nu ploegmaat?

Na Miami maakte de volledige F1-wereld de vaststelling: de Britse renstal heeft plots de snelste wagen van het hele pak. Door de afnemende snelheid - althans, ten opzichte van de concurrentie - leek het maandenlang alsof we een échte titelstrijd zouden krijgen tussen Norris en Max Verstappen. Tot die laatste onder druk de fouten opstapelde en de Nederlander met een masterclass regenrijden zag uitpakken in Brazilië. Frappant: na Miami pakte 'Super Max' zelfs nog meer punten dan zijn concurrent in een snellere wagen. Volgend seizoen, dan maar?

Punten WK-stand 2024 Verstappen Norris Na Miami 136 ptn 83 ptn Einde seizoen 437 ptn 374 ptn Verschil + 301 ptn + 291 ptn

"Iedereen betreedt nu het Lando Norris-tijdperk", klopt McLaren-teambaas Zak Brown zich op de borst voor het seizoen. Een dat prima begon voor de posterboy van het papajakleurig team. De Brit zette de GP van Australië naar zijn hand en pakte voor het eerst in zijn carrière de WK-leiding. Maar dan stak plots zijn dekselse ploeggenoot zijn neus aan het venster ... Na zeges in China en Bahrein reed Oscar Piastri ook de perfecte race in Saudi-Arabië. Dat terwijl Norris zijn wagen in het decor parkeerde na een kleine stuurfout in Q3 van de kwalificaties. Wel een die een wereld van verschil maakt in het WK-klassement. Een jaar na zijn eerste triomf staat de Brit zo geen stap dichter bij zijn grote ambitie: de wereldtitel.

Het lukt me niet helemaal om mijn potentieel te benutten. Lando Norris

En dus zijn er voor zijn terugkeer in Miami toch twijfels af te lezen op het gezicht van Lando Norris. "Er zijn kleine dingetjes veranderd aan de wagen die me niet helemaal op mijn gemak stellen tijdens het rijden", vertelt hij op het persmoment daags voor de sprintrace. "Het lukt me niet helemaal om mijn potentieel te benutten. Zo ook niet om poleposities en zeges te pakken. Het gaat over kleine zaken. Het is niet zo dat de wagen plots onmogelijk is om mee te rijden." Zeker niet, want Oscar Piastri stuurt de wagen feilloos naar de top van de WK-stand. En dus heeft Norris na een duel met Verstappen en de druk, nu een met de Australiër aan zijn been - dat mét gelijke wapens. "Ik weet niet of het meer geschikt is voor Oscar of dat Oscar gewoon beter omgaat met de veranderingen. Maar daar wil ik zelf geen tijd aan verspillen", haalt Norris zijn schouders. "Voor mij is het duidelijk dat ik niet op het niveau van vorig jaar presteer - wat mijn beste ooit was." Zien we daar weer een glimp van in zijn beloofde land van weleer?

Dwarsboomt Piastri de titelplannen van Norris?