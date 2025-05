"Drie maanden elke dag aan gewerkt": bekerfinale kan zondag op "perfecte grasmat" afgewerkt worden

Herinner je je de wedstrijd tussen Union en Ajax nog in de Europa League begin februari? Toen moest het veld, dat er erbarmelijk bij lag, nog klaargestoomd worden met bladblazers. Dat zal voor de finale van de Croky Cup tussen Club Brugge en Anderlecht niet moeten. Het veld in het Koning Boudewijnstadion lijkt er tiptop bij te liggen na de (te) vele wedstrijden die er in de winter op gespeeld werden. "We hebben natuurlijk veel werk gehad sinds februari om de grasmat zo mooi te krijgen", legt de directeur van de Brusselse sportdienst, Pierre Clam, uit. "Het heeft ons ongeveer 10.000 euro per maand gekost om het gras te kunnen onderhouden. Onze ploeg heeft er bijna elke dag 2 tot 3 uur aan gewerkt."

Daarnaast werkte de Stad Brussel ook nauw samen met de 2 clubs die zondag de finale zullen spelen, om het veld in orde te krijgen.



"Er was een echte samenwerking met de groundkeepers van beide clubs", stelt Pierre Cornez, de woordvoerder van de Belgische voetbalbond. "Alles wat gebeurde was in overleg met hen en ze zijn ook ter plaatse gekomen."



Aan de kwaliteit van het veld zal het dus niet liggen, al is de vraag wel nog hoe duurzaam het veld is. Er is namelijk al een tijdje niet meer op gespeeld en er wordt nog regen voorspeld. Dat zou geen probleem mogen vormen, verzekert Clam.



"Het gaat misschien regenen in de namiddag, maar alles is onder controle. Het kan nog regenen, maar er wordt nu ook gesproeid. Dus dat zal geen zorg zijn voor zondag. Alles is perfect in orde."



Clam is er ook van overtuigd dat het veld niet kapot gespeeld zal zijn na de bekerfinale. Dat is goed nieuws voor de Rode Duivels, die in juni normaal Wales ontvangen op de Heizel.