"Die hele week was mooiste moment van mijn carrière": Tom De Sutter blikt 10 jaar later terug op memorabele Brugse hoogdagen

Tien jaar geleden was Tom De Sutter een van de sleutelfiguren in de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht. De aanvaller haalt bij Sporza herinneringen aan de bekerwinst en de Europese triomf die daaraan voorafging.

Meteen na de Europese glorie-avond in Turkije keerde Club terug naar België om de bekerfinale voor te bereiden. "Van de luchthaven zijn we onmiddellijk naar het hotel gereden, waar we 3 dagen gebleven zijn tot de finale", herinnert De Sutter zich.

"Voor 70.000 Turkse supporters", glimlacht De Sutter. "Als mensen mij vragen wat het mooiste moment was in mijn carrière, dan is dat niet één moment, maar die hele week. Die springt er voor mij echt wel uit."

Een terugblik met Tom De Sutter op de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht van 10 jaar geleden start eigenlijk enkele dagen voor de finale. Drie dagen eerder had blauw-zwart zich in Istanbul geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League , na een 1-3-zege op het veld van Besiktas.

Was er minder druk na de Europese zege in Istanbul? "Het was wel een grote boost voor de ploeg, maar die Europese beker gingen we niet winnen. Toch heeft die overwinning tegen Besiktas wel wat druk weggenomen richting de bekerfinale."

De aanvaller zat op dat moment in de vorm van zijn leven: hij scoorde in zowel de heen- als de terugmatch tegen Besiktas en deed dat ook nog eens in de bekerfinale tegen paars-wit.

Op dat moment was het wel al 8 jaar geleden dat Club Brugge nog eens een prijs gepakt had. "Het was dat jaar de titel of de beker winnen, een andere optie was er niet. Maar als het al zo lang geleden is, is het ook heel moeilijk om die eerste trede te overwinnen."

Die droogte werd doorbroken in de bekerfinale. "Voor Club is dat de start geweest van een heel mooie periode. En bij Anderlecht is op dat moment misschien wel de weg naar beneden ingezet."

Die werd ingeluid door die fantastische knal van Refaelov in de extra tijd. "Plots was het heel stil aan één kant van het stadion. Een van de grootste ontladingen die ik meegemaakt heb. Dat was onwaarschijnlijk", besluit De Sutter, die voor zondag geen partij kiest.

"Ik zal blij zijn voor beide teams. Ik hoop dat ze het allebei goed doen en dat we hopelijk een mooie en spannende finale krijgen."