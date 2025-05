"Afgesproken om maar 1 keer te forceren": Evenepoel vertelt over bewuste tactiek die hem vandaag koest hield

Was het een uitgekiende strategie of toch een gemiste kans? Ondanks zijn uitstekende positionering op de slotklim, hield Remco Evenepoel zich opvallend gedeisd voor de ritoverwinning in de 3e etappe van de Ronde van Romandië. "Dat was ons doel: zo weinig mogelijk doen", vertelt Evenepoel - die met zijn hoofd vooral al bij morgen lijkt te zitten.

"Hoe het ging op de slotklim? Snel", analyseerde Evenepoel kort na de streep. "Movistar wilde het tempo duidelijk hoog houden, maar begon daar volgens mij veel te vroeg mee. En dan kwam er een counteraanval, zoals wel vaker gebeurt op aankomsten zoals deze. Maar goed, we hebben ons best gedaan."

Jay Vine profiteerde uiteindelijk van de afwachtende houding in het peloton en rondde een late uitval succesvol af. Een gemiste kans of een bewuste strategie van onze landgenoot?

Zijn gouden helm blonk in de finale opnieuw vooraan in beeld, maar op de slothelling van de derde etappe in de Ronde van Romandië hield Remco Evenepoel zich opvallend koest.

Dat hij niets meer probeerde in het slot zal ongetwijfeld ook te maken hebben met morgen, dan staat de koninginnenrit op het programma. Niet alleen Evenepoel, ook zijn volledige ploeg van Soudal–Quick Step koos vandaag eigenlijk voor een opvallend anonieme koersbenadering.



"We hadden afgesproken dat we ons vandaag maar één keer zouden forceren om goed te positioneren", verduidelijkte Evenepoel. "Dat hebben we dan ook gedaan op de slotklim. Zoals verwacht viel het tempo even stil aan de voet, en dan zijn we in één ruk naar voren gereden. Dat was ook het plan: zo weinig mogelijk doen, en de koerssituatie afwachten."



Of er uiteindelijk toch meer in zat? "Als het tempo nog iets hoger had gelegen tot aan de laatste bocht, dan was het peloton misschien op een lint gebleven. En dat was beter geweest voor mij. Pascal (Eenkhoorn, red.) heeft daar alleszins mooi werk geleverd, al heb ik niet gezien waar de rest van de ploeg zat."

Evenepoel vertelt het alsof hij op zijn honger is blijven zitten. "Maar of ik ontgoocheld ben? Neen", is hij stellig.