VIDEO - Jan Bakelants lacht zich een kriek met AI-imitatie: "Excuse me-je"

Wielerclub Wattage legt het voorjaar neer

Het voorjaar zit erop, Wielerclub Wattage trekt zijn conclusies. Ruben Van Gucht, Tom Boonen, Jan Bakelants, Dirk De Wolf en Mark Uytterhoeven zorgen voor nieuwe inzichten (strafste stoot van Pogacar is Roubaix, Nys gaat scoren in de Tour en Van Aert in de Giro) en straffe verhalen (Tom over Polen, Mark over De Vlaeminck, Jan over Romandië en Dirk over Fernando Alonso).

