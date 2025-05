Spaans voetbal rouwt om bekendste supporter: Manolo, de man met de grote trom

De bekendste supporter van de Spaanse nationale voetbalploeg, Manuel Caceres Artesero of kortweg "Manolo", is op 76-jarige leeftijd overleden. Manolo was gedurende meer dan vier decennia een trouwe volger van alle wedstrijden van La Roja en was vooral bekend om zijn grote trom die hij overal meezeulde.

"Een van onze trouwste supporters, die ons altijd heeft begeleid op goeie en moeilijke momenten, is overleden", meldt de Spaanse voetbalbond.

"We weten dat je in ons hart zal blijven verder leven. Rust in vrede, Manolo. Ons oprecht medeleven aan zijn familie en vrienden."

Manolo liet zich al opmerken tijdens het WK van 1982, dat in Spanje werd gehouden, en kon uiteraard ook niet ontbreken in 2010 bij de WK-winst in Zuid-Afrika.

Zijn laatste match werd die tegen Nederland op 23 maart, waarin Spanje zich na strafschoppen plaatste voor de halve finales van de Nations League.