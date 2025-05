Ruben Van Gucht troeft Wattage-leden af in Sporza Wielermanager: "Waar heeft hij die 100 punten gepakt?"

Tom Boonen lag dit voorjaar lange tijd in polepositie om de minicompetitie van de Wattage-leden naar zich toe te trekken.

Maar Ruben Van Gucht zoefde hem in de klimklassiekers nog voorbij met een handvol gouden transfers.

Goed voor zijn 2e eindzege op een rij en een portie argwaan bij de andere leden. "Hoe kan Ruben in Luik nog 100 punten zijn uitgelopen?", vraagt Boonen zich af.

Voor Jan Bakelants was het voorjaar een lange martelgang. De hekkensluiter bengelde de hele lente onderin, maar toont zich groots in de nederlaag.

"De resultaten zijn duidelijk en we zullen sterker terugkomen", klinkt het strijdvaardig.

Over het restaurant waar hij het wielerclubje moet trakteren, blijft het nog druk speculeren. Een driesterrenzaak in België of in het Baskenland? Of wordt het toch een frituur? Wordt sowieso nog vervolgd.