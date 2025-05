Papa Brecel smulde van het WK van "onberekenbare" zoon Luca: "Hij heeft zich weer in de kijker gespeeld"

kalender do 1 mei 2025 15:34

De kwartfinale was dan wel zijn eindstation, maar op het WK snooker heeft Luca Brecel bij vlagen weer zijn onversneden klasse laten zien. Onze landgenoot deed enkelingen zelfs al voorzichtig dromen van een nieuwe wereldtitel, tot Judd Trump roet in het eten gooide. "Maar in de auto zei hij me al dat hij heel veel zin heeft in het nieuwe seizoen", deelde papa Carlo daags na de WK-exit.

Even teleurstelling, maar daarna vooral ook veel trots. Luca Brecel mocht woensdagavond met opgeheven hoofd het WK snooker verlaten. Onderweg had onze landgenoot bij momenten zijn magie laten spreken. En ook in de kwartfinale deed Brecel het uitstekend, maar een straffe eindsprint van nummer 1 van de wereld Judd Trump deed hem uiteindelijk de das om. "Ja, daarin heeft Trump gewoon fenomenaal gespeeld", moest papa Carlo toegeven. "Maar het is ook gewoon moeilijk omdat het een aantal sessies waren." "Luca stond snel achter, maar is teruggekeerd en er zelfs overheen gegaan. Dan was het jammer dat de sessie werd afgebroken. Hij was juist goed bezig en toen kwam die pauze. De veer was een beetje gebroken en Trump kon terugkeren." Al zal de nummer 1 van de wereld wel wat angstzweet gevoeld hebben. Tijdens de kwartfinale, maar ook al ervoor. "Want de spelers hebben altijd schrik van Luca", wist zijn vader. "Hij is heel onberekenbaar en ze weten nooit wat ze aan hem hebben." "Dat had Trump ook effectief in een interview gezegd. "Hoe het zal lopen tegen Luca? Dat weet ik niet, want hij kan plots iets toveren wat je niet verwacht." Dat is altijd leuk om te horen van je collega's."

Hij heeft Ding, ook een wereldtopper, overklast en weggespeeld. Daar heeft hij zich opnieuw in de kijker gespeeld. Carlo Brecel