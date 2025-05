Nieuwe ploeggenote voor Lotte Kopecky: SD Worx-Protime plukt Lisa van Belle per direct weg bij Belgisch team

Lotte Kopecky krijgt er per direct een nieuwe ploeggenote bij. De jonge Nederlandse Lisa van Belle (21) maakt de overstap van het Belgische Team Velopro-Alphamotorhomes naar SD Worx-Protime. Zondag debuteert ze al in de Ronde van Spanje. "We zaten regelmatig krap in onze bezettingen", legt de ploeg van Kopecky de plotse transfer uit.

Lisa van Belle heeft vooral al naam gemaakt op de piste. De 21-jarige Nederlandse behaalde afgelopen zomer samen met landgenote Maike van der Duin olympisch brons en EK-goud in de ploegkoers.

Sportief directeur van Team SD Worx-Protime Danny Stam zag in het baanwielrennen ook haar talent. "Ik heb haar regelmatig op de wielerpiste bezig gezien", verklaarde hij de transfer.

"Daar valt het potentieel van een goede wielrenster op. Ze is een teamplayer, maar ook een echte winnaar. Ik denk dat ze op de weg nog veel sterker kan worden. We hebben vertrouwen dat ze kan doorgroeien tot een goede renster op de weg."

Maar de timing is wel wat opvallend, zo midden in het seizoen. Al heeft de Nederlandse formatie ook daar een goeie reden voor. "De keuze om er een renster bij te nemen, komt doordat we regelmatig krap zaten in onze bezettingen. Dat komt mede doordat Chantal Van den Broek-Blaak is gestopt vanwege haar zwangerschap", luidde het.

Zondag debuteert Van Belle al in de Ronde van Spanje. "Dit is een droomtransfer", zei ze zelf. "Ik had niet gedacht dat ik op deze jonge leeftijd al naar het topteam van de weg zou kunnen overstappen."

Van Belle ziet zichzelf vooral als een explosieve renster die potentieel heeft in de sprints en de klassiekers.